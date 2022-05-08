نادي أرارات الرياضي يتحدى الأزمات ويحقق الإنجازات

2022/05/08 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع - ايفان ناصر حسنيعد نادي أرارات واحداً من أهم أقطاب الرياضة في إقليم كردستان العراق نظراً للكثير من الإنجازات التي حققها على مستوى الألعاب الفردية والجماعية .تأسس نادي أرارات الرياضي عام 1996 في محافظة اربيل ، و بعد عامين حصلت موافقة الحكومة العراقية على تأسيس النادي بشكل رسمي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته الرياضية بشكل واسع و كبير والتي بدأت في مصيف صلاح الدين ( بيرمام ) بالمشاركة في جميع البطولات العراقية ، وكالة الأنباء العراقية (واع)، زارت النادي والتقت رئيسه وليد انور الذي تحدث قائلاً : "تميز النادي بمشاركاته الرياضية الفردية واهم النتائج التي حصل عليها ببطولة الزيتون للموسم 2007-2008 ، حيث حصلنا على المركز الأول الذي كان بقيادة الكابتن حكيم شاكر ، وهي تعد من اهم النتائج على مستوى كرة القدم ، وعلى مستوى الاقليم كنا نحصل على المركز الثاني في اغلب المواسم ومراكز متقدمة اخرى ، وفي الدوري الكردستاني نحن مشاركون به دوما و نلعب بالدوري الممتاز".واضاف انور " اما في الألعاب الاخرى مثل الكاراتيه حصلنا على المركز الأول في بطولة جرت بالسليمانية ، فيما حصلنا على المركز الثاني للدراجات النسوية في العديد من المواسم وكذلك لدينا جوائز ببطولات رفع الاثقال و الجودو والماراثون على المستوى الآسيوي والعالمي".اوضح انور: ان " النادي تنشط فيه فرق نسوية مهمة في رياضة الدراجات و الجودو والكاراتيه ورفع الاثقال بالاضافة الى الطائرة والسلة واليد ولدينا 24 لعبة شاركنا بها بالدوري العراقي والدوري الكردستاني ".وحول مشاريع النادي بين انور ان:" النادي لا يمتلك اي مشروع استثماري، انما يعتمد على التمويل الذاتي من خلال دعم من اشخاص او الشركات الاعلانية او تأجير الملاعب ، مع العلم ان النادي يمتلك مقومات كثيرة منها الملعب الكبير و قاعة دولية و مسابح و ملاعب اخرى ، ولكن ليس لدينا اي مشاريع انجزت بأرض الملعب او اطرافه و نادينا من الاندية الفقيرة التي لا تملك موارد او مدخول مالي وليس لدينا منحة حكومية خاصة او دعم خاص، ففي السابق كان هنالك دعم ولكنه توقف بعد عام 2014 ، ويقتصر الدعم الحكومي على البطولات و لكنه ليس كافياً ".واكد انور :" الازمة المالية اثرت على جميع الاندية وعلى نادي ارارات بشكل خاص، حيث جعلتنا نلغي الكثير من الالعاب والنشاطات ، بعد ان شلت مفاصل الرياضة في كردستان ، واثرت ايضا على نتائج مستوى الفرق بكل الالعاب "، وفي الختام ناشد انور عبر (واع)، رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بالالتفات الى الرياضة و مساندة الرياضيين بالوقوف الى جانبهم واعادة المنح المالية الى الاندية كون الشباب بحاجة الى دعم لمزاولة الرياضة بشكل صحيح وبدون ازمات ، من اجل الارتقاء بالرياضة في العراق .

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