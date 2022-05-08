2022/05/08 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يشاهد العديد من الأشخاص أمواج البحر من الشاطئ، يستمتع المصور الفوتوغرافي، مايكل هندرسون، بجمال منظرها أسفل سطح الماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد "دوامة" أسفل سطح الماء بمشهد "مهيب" يحصد حوالي 2 مليون مشاهدة على "انستغرام") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد "دوامة" أسفل سطح الماء بمشهد "مهيب" يحصد حوالي 2 مليون مشاهدة على "انستغرام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).