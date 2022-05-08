زيلينسكي يناقش الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع

2022/05/08 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده، وسط ضبابية تُحيط بمصير آخر المُحاصرين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

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