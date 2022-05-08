2022/05/08 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت امرأة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تطبيق "تيك توك" للعثور على الشخص الذي يمكن أن ينقذ حياتها بعد تشخيص إصابتها بمرض الكلى المزمن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شابة تحصل على كلية جديدة عبر "تيك توك"..شاهد كيف تمكنت من ذلك؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شابة تحصل على كلية جديدة عبر "تيك توك"..شاهد كيف تمكنت من ذلك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).