السعودية.. الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

2022/05/08 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، دخول العاهل، سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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