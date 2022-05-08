مسلحون يصيبون مدنيين اثنين شرقي بغداد

2022/05/08 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإقدام مسلحين مجهولين على فتح النار باتجاه مدنيين اثنين في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن قطاع 62 في منطقة الكيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".وأشار إلى أن "نيران المسلحين أسفر عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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