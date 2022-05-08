صوتي في مسلسل -الاختيار- - فاطمة ناعوت

2022/05/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كنتُ في حفل "إفطار الأسرة المصرية" على شرف الرئيس السيسي، وبعدما خرجتُ إلى سيارتي وفتحتُ هاتفي، غمرني سيلٌ من الرسائل على تنويعة: “كنتي منورة في الاختيار- سمعناكي في حلقة النهارده شابوو- مصر لا تنسى نضالكم- فرحت لما سمعت صوتك في الاختيار- الاختيار خلّد كفاحكم في اعتصام المثقفين .… الخ” ولم أفهم معنى تلك الرسائل إلا بعد عودتي للبيت ومشاهدة الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار"، ذلك العمل الدرامي العظيم الذ ......





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