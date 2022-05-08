تــمــوت الـــقــضــايــا مــن غــيــر الــفــن - أحمد الخميسي

2022/05/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي منذ أكثر من عشرة أعوام لم تمتد يدي لفتح التلفزيون في بيتي.



اكتفيت بالإذاعة.



لكن مع الكحك وهيصة العيد في بيت أخواتي كان التلفزيون شغالا يعرض الفيلم القديم الممتع " الحموات الفاتنات" انتاج عام 1953، وتذكرت أن هناك فيلما آخر ظهر في نفس الاتجاه لاحقا عام 1959 هو " حماتي ملاك" بطولة اسماعيل يس وماري منيب.



تناول الفيلمان شخصية " الحماة " بعد انقضاء نحو ألفي عام على طرح هذه القضية عام 140 قبل الميلاد على ......





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