2022/05/08 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..اتهم عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإحداث فتنة عشائرية في المحافظات المحررة.وقال الحديدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحلبوسي وحزبه تقدم يسعون ومن خلال مجموعة من الشيوخ الذين تم إغرائهم بالمال والمقاولات لاحداث فتنة عشائرية وعزل الشيوخ المناوئين لسياسة الحلبوسي”.وأضاف أن “الحلبوسي بدأ يتخوف من حجم الضغوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهامات للحلبوسي بإحداث فتنة عشائرية في المحافظات المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهامات للحلبوسي بإحداث فتنة عشائرية في المحافظات المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).