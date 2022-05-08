النفط تكشف عن آلية جديدة لتسديد الديون الايرانية

2022/05/08 | 09:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الكمية لا تسد حاجة العراق بتوفير الطاقة الكهربائية مع دخول أحمال ذروة الصيف الحالي.

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