النزاهة تضبط خروقاتٍ قانونيَّة في أحد العقود المبرمة في بلديَّة كركوك

2022/05/08 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في أحد العقود المُبرمة في مديريَّة بلديَّة كركوك، الخاص بتأجير متنزه كركوك الجنوبي.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بقيام فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بإجراء عمليات التحري والتدقيق لعددٍ من العقود المبرمة في مديريَّة بلديَّة المحافظة".

وتابع، أن "الفريق تمكن من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تأجير متنزه كركوك الجنوبي 1 و2 إلى أحد المُستثمرين ببدل إيجار سنويٍّ قدرُهُ (224,375,000) دينار، فضلاً عن ضبط مدير المتنزه".

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