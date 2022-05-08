تُركت دون إحكام.. كاميرا مراقبة ترصد امرأة تمشي مع ابنتها وتقع فجأة في فتحة صرف مياه

2022/05/08 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة أحد الجيران، شوهدت امرأة من مدينة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو الأمريكية تمشي على رصيف سكني عندما سقطت فجأة في فتحة صرف لمياه الأمطار بسبب ترك الغطاء دون إحكام، وتقول المرأة إنها اتصلت وقدمت شكوى ولكنها عادت بعد أربعة أيام لترى غطاء الفتحة كما هو دون إصلاح.وتضيف سارة براون أن الفتحة مصدر قلق حقيقي للغاية بالنسبة لها فهي لا تستطيع تخيل طفل أو أي شخص يسقط فيها كما حدث معها.

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