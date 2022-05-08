إصابة شخصين اثنين بهجوم مسلح في مدينة الصدر

2022/05/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإصابة شخصين اثنين بمدينة الصدر بهجوم مسلح.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مسلحين يستقلون سيارة نوع اولدز اطلقوا النار على شخصين في منطقة الكيارة بمدينة الصدر".واضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابتهما بجروح نقلوا على اثرها للمستشفى"، لافتاً الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى منطقة مجهولة".

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