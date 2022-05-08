2022/05/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في أحد العقود التي المُبرمة في مديريَّـة بلديَّـة كركوك، الخاص بتأجير متنزه كركوك الجنوبي.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، بحسب بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، بـ"قيام فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بإجراء عمليات التحري والتدقيق لعددٍ من العقود المبرمة في مديريَّة بلديَّة المحافظة، مُؤكِّدة تمكُّنه من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تأجير متنزه كركوك الجنوبي 1 و2 إلى أحد المُستثمرين ببدل إيجار سنويٍّ قدرُهُ (224,375,000) مليون دينار، فضلاً عن ضبط مدير المتنزه".

وتابعت، أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق توصَّلت إلى أنَّ المُستثمر أخلَّ بالعقد بإقدامه على استغلال المتنزه من خلال وضع ألعابٍ وإنشاء قاعةٍ للمُناسبات تقوم بتقديم خدماتٍ للمُواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون أن يلتزم بدفع بدلات الإيجار التي بذمَّته إلى الدولة والاستمرار باستغلال المتنزة دون وجه"، لافتةً إلى أن "تلك المبالغ تُقدَّرُ بمليار دينارٍ، امتنع عن تسديدها على الرغم من مطالبة مُديريَّة بلديَّة كركوك بدفع ما عليه من مبالغ مستحقة".

وأشارت إلى، "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم وأوليَّات العقد على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّ بالنظر بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهم استناداً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بكفالةٍ ماليةٍ قدرها خمسة ملايين دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط خروقات قانونية في أحد العقود المبرمة في بلدية كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط خروقات قانونية في أحد العقود المبرمة في بلدية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).