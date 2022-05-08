ماذا عن عمالة الأطفال في مصر؟ - سيد صديق

2022/05/08 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق في غضون أربعة أشهر فقط، من يناير إلى نهاية أبريل الماضي، تناقلت وسائل الإعلام واقعتين مأساويتين راحت فيهما أرواح عددٍ من الأطفال العاملين في طريق عودتهم من أعمالهم.



ففي 11 يناير، انقلبت سيارة نقل، كانت تقل 23 عاملًا ما بين أطفال وبالغين كانوا في طريق عودتهم اليومية من مزرعة بيض بطريق مصر-إسكندرية الصحراوي.



سقطت السيارة من معدية المناشي، الواقعة على امتداد فرع رشيد بين منطقتيّ منشأة القناطر بال ......





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