تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع معالجة ملوحة الفرات والتصحر في 3 محافظات

2022/05/08 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع معالجة ملوحة حوض الفرات والتصحر بثلاث محافظات، فيما كشفت عن تفاصيل اجتماعاتها مع عدة وزارات لمتابعته.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة عقدت عدة اجتماعات مع وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية ونخبة من الأكاديميين والمختصين في الجامعات من أجل وضع حلول لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات وظاهرة التصحر بمحافظات الديوانية والمثنى وذي قار، وتم خلالها تداول الأفكار وإحالة التوصيات الى مجلس الوزراء".

وأضاف مجيد، أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً لدعم هذا العمل وتم تخصيص الأموال إلى وزارتي الزراعة والموارد المائية"، لافتاً إلى أن "الوزارتين باشرتا بالتنفيذ وحققتا نسب إنجاز متقدمة بمشروع معالجة التصحر وتحويل المناطق الصحراوية الى مساحات خضراء".

وفي وقت سابق، أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مبادرة زراعة مليون شجرة في عموم المحافظات.

ونقلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الأمين العام حميد الغزي تأكيده خلال مشاركته في المبادرة أنها ستسهم في الحد من ظاهرة التصحر وتحافظ على البيئة والتغيرات المناخية"، داعياً "المؤسسات الحكومية والتعليمية والتربوية كافة، إلى دعم المبادرة والإسهام الفاعل فيها، عبر زراعة الأشجار والشتلات في الدوائر والجامعات والمدارس".

من جانبه أوضح المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية، أشرف عبد الكريم الدهان، أن "المبادرة تتضمن زراعة أشجار مثمرة وشتلات متنوعة من الورود، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فضلاً عن زيادة المساحات الخُضر في العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك ضمن خطة عمل وطنية توعوية، لغرض دعم قطاع البيئة والإسهام في تعزيز المبادرة الوطنية لدعم البيئة وتقليل الانبعاثات".

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