كاميرا ترصد حافلة مدرسية تحترق.. والسائقة تنقذ 40 طفلا كانوا على متنها

2022/05/08 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت جانيت أوكونيل، سائقة حافلة مدرسية في ولاية فلوريدا الأمريكية على الفضل لإنقاذها حوالي أربعين طالبًا وطالبة من مستوى الحضانة وحتى الصف السادس بعد أن اشتعلت النيران في حافلتهم يوم الثلاثاء.

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