ضحايا العيد يوازون ضحايا الارهاب في 4 اشهر بمحافظة عراقية - عاجل

2022/05/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن تقرير صادم بعدد ضحايا الحوادث المرورية خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان" ردهات الطوارئ في المستشفيات الحكومية بديالى استقبلت العشرات من ضحايا الحوادث المرورية خلال ايام عيد الفطر المبارك بينهم نساء واطفال وكبار سن لافتا الى ان السرعة والتجاوز الخاطئ وعدم الامتثال لشروط القيادة كلها اسباب تقف وراء تسونامي الحوادث".

واضاف، ان "حصيلة ضحايا حوادث السير خلال عيد الفطر المبارك في ديالى يوازي ضحايا الارهاب خلال 4 اشهر ما يظهر مأساة الطرق والتي حذرنا منها مرارا وتكرارا لانها بلغت مستوى كبير زاد من الضغط على الطواقم الطبية بسبب كثرة الحالات والتي تتطلب جهود استثنائية من اجل انقاذ الارواح خاصة وان معدل الحالات الحرجة مرتفع للغاية".

واشار الى ضرورة "التشديد في تطبيق القوانين المرورية وحظر قيادة المراهقين والاطفال للسيارات والدراجات النارية لانهم العامل الابرز في الحوادث".

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