الحمى النزيفية تعيد احياء سوق

2022/05/08 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

مع تزايد المخاوف من انتقال مرض الحمى النزيفية الى ديالى رغم تطمينات الدوائر ذات العلاقة بعدم تسجيل اي اصابة الا ان المؤشرات دفعت الى بروز حالة عزوف شعبية في الايام الاخيرة عن تناول اللحوم الحمراء واستبدالة بالبيضاء في خطوة استباقية خاصة مع ارتفاع معدلات الاصابة في بعض المحافظات مؤخرا.

وقال جعفر خالد قصاب في بعقوبة في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدل تسويق اللحوم انخفض بنسبة 50% في الايام الاخيرة بسبب قلق الاهالي من الحمى النزيفية رغم اننا نلتزم بالاجراءات الوقائية ونحرص على ذبح الاغنام والمواشي السليمة لكن حمى القلق تسري في جموع الاهالي".

وأضاف أن "مشكلة العراق الاساسية هي ضعف القانون"، لافتا الى أن "الذبح العشوائي هو اساس البلاء والذي للاسف لاتتخذ حياله اجراءات رادعة منذ سنوات".

وأكد أنه "لو كانت هناك اجراءات قاسية لما برزت الامراض في بيئة البلاد"، مبينا أنه "هو وغيره العشرات من المتلزمين يدفعون ضريبة ضعاف النفوس مما يبيعون الاغنام والماشية المريضة".

اما عبود الزيدي بائع دجاج حي في سوق بعقوبة فقد أكد أن "معدل الاقبال ارتفع الى 20% خلال يومين بسبب خوف الاهالي من الحمى النزيفية وحديث وزارة الصحة عن تسجيل وفيات في بعض المحافظات".

وأضاف أن "الاقبال في ارتفاع مستمر وربما يصل الى معدلات قياسية في الايام المقبلة"، مؤكدا أنه "يأمل ان تنتهي مشكلة هذا المرض لتفادي انتقاله الى ديالى".

وأكد عضو نقابة البيطرة في ديالى احمد محمد أن "المحافظة لم تسجل اي اصابة بمرض النزيفية وفرق الطبابة مستنفرة في كل القواطع من اجل تنفيذ الحملة المجانية في مكافحة الوسيط الناقل للمرض وهي حشرة القراد في حظائر الماشية والاغنام من خلال رش مواد خاصة".

وأضاف أن "التزام اصحاب محال القصابة بالاجراءات وكذلك المواطنين ضروري جدا من اجل منع انتقال اي اصابة الى داخل ديالى".

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