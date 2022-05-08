صادرات العراق النفطية لامريكا تتراجع الى 181 الف برميل يوميا

2022/05/08 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، أن صادرات العراق النفطية الى أمريكا تراجعت خلال الأسبوع الماضي لتصل الى متوسط 181 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير ، ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.308 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 135 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.173 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 181 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضا عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 242 الف برميل يوميا ".، وفقا لما نشرته شفق نيوز.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.492 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 569 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 554 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 313 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 90 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 66 الف برميل يوميا، ، ومن نيجيريا بمعدل 43 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا".

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