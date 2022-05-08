كردستان تحدد موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان

2022/05/08 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل… أكد مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان، السبت، مباشرة الحكومة بتوزيع رواتب موظفي الإقليم الثلاثاء المقبل.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “دائرة المحاسبة في وزارة المالية استأنفت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر نيسان، وسيتم إطلاق الرواتب يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من الشهر الجاري”.وأضاف، […]

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