الحدود أولاً في بطولة أندية العراق للمصارعة

2022/05/08 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتُوِّج فريق نادي الحدود الرياضي بالمركز الأول في بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية لفئة تحت 24 سنة التي نظمت بنجاح من قبل الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة وجرت نزالاتها في قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي بمشاركة العديد من الأندية وتمكن أبطال الحدود من الظفر بكأس البطولة بعد جمعهم (205) نقاط ، وحصولهم على (10 ) أوسمة، فقد كانت حصة الذهب منها (4) أوسمة ومثلها فضية مقابل وسامين نحاسيين .وجاء فريق الشرطة في المركز الثاني برصيد 176 نقاط ونال فريق الجيش المركز الثالث جامعاً 172 نقطة بينما حلَّ فريق الثورة الكركوكي في المركز الثالث مكرر، جامعاً 131 نقطة.

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