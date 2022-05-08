من أين يأتي ولماذا يحدث؟ هذا المركز بأمريكا يحاول كشف لغز

2022/05/08 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـCNN، النضال الذي يواجهه المرضى الذين يعانون من "فيروس كورونا طويل الأمد"، ويزور مركز ماونت سيناي لرعاية ما بعد فيروس كورونا، وهو أول مركز يحاول كشف ألغاز أعراض فيروس كورونا طويلة المدى، والتي تتراوح من مشاكل القلب إلى ضبابية الدماغ والارتعاش في الساقين

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