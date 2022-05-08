"شغل أمريكا".. رئيس استخبارات السعودية الأسبق الأمير بندر بن سلطان يثير تفاعلا بصورة حديثة

2022/05/08 | 11:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للأمير بندر بن سلطان، رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق في المملكة العربية السعودية.

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