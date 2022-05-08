الكهرباء تكشف تفاصيل اتفاق العراق مع إيران بشأن الغاز المورد وتعد بصيف مختلف - عاجل

2022/05/08 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن تفاصيل الاتفاق الأخير مع الجانب الايراني بشأن الغاز المورد إلى العراق، فيما وعدت بصيف مختلف تماما من ناحية تجهيز الكهرباء للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ(بغداد اليوم)، إن "التجهيز من الغاز الإيراني وصل اليوم 38 مليون متر مكعب من الغاز، 30 منها للوسط و8 ملايين للجنوب"، مبينا أن "هذه النسبة تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على زيادتها وقد تصل إلى 50 مليون متر مكعب في حال الحاجة لهذا الرقم أو حتى غيره من الكمية".

وأضاف موسى، ان "الجانب الإيراني وعد بحسب الاتفاق بتجهيزنا بأي كمية غاز نريدها"، داعيا مجلس النواب، إلى "ضرورة الاسراع بتمرير مشروع قانون الأمن الغذائي الذي يتضمن تخصيصات للوزارة حيث سيتم تسديد الديون لإيران من تلك المبالغ".

وتابع، أن "وزير الكهرباء عادل كريم، وعد نظيره الإيراني أثناء اللقاء بقرب إقرار القانون الذي يحتوي على فقرات تسديد الديون لطهران، وهذا ما دفع الجانب الإيراني للتعاطي الايجابي وإطلاق الغاز سريعا".

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