جارسيا: لا بديل لبيكيه.. وسعداء بعودة فاتي

2022/05/08 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعرب إريك جارسيا مدافع برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار على ريال بيتيس بنتيجة (2-1)، مساء أمس السبت، بالجولة 35 من الليجا.

وقال جارسيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بيكيه لاعب لا بديل له، وكان أفضل قلب دفاع في السنوات الـ10 الأخيرة، وبالنسبة لي أنا وأراوخو نعمل من أجل تعويض غيابه".

وعن هدف أنسو فاتي، بعد غياب طويل للإصابة، علق: "هذا هو أنسو الذي عرفته منذ فترة طويلة، ونحن سُعداء جدًا من أجله ولعودته، لأنه يمكن أن يساعدنا كثيرا".

وأتم: "لم أكن أتوقع هذا الهدف الرائع من جوردي ألبا، وجاء بهذه الطريقة نظرا لطريقته في التسديد".

يُذكر أن برشلونة حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تحقيق النقاط الثلاث ضد ريال بيتيس.

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