العراق بالمرتبة 99 عالمياً في التعافي من كورونا

2022/05/08 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال العراق متأخراً في التعافي من

جائحة كورونا الذي احتل المرتبة 99

عالميا من أصل 121 دولة مدرجة بالجدول في

أحدث نسخة من مؤشر نيكاي الشهري الخاص

برصد مستويات التعافي من جائحة كوفيد- 19

لشهر ايار الح

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