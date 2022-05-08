الكهرباء اتفقنا مع الجانب الإيراني على رفع إطلاقات الغاز

2022/05/08 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت مفاوضات وزارة الكهرباء مع

الجانب الإيراني عن رفع إطلاقات الغاز

اللازم لتشغيل المحطات من 8 إلى 30 مليون

متر مكعب يوميا، والاتفاق على دفع

المستحقات في غضون 3 أعوام.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على

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