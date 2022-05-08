السعودية تضع شرطاً

2022/05/08 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية،

شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج خلال

العام الحالي.

واشترطت الوزارة، استكمال التحصين بأحد

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

والمعتمدة من طرف وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إن

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