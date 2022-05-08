2022/05/08 | 11:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZYW2i1zRXHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجى السعيدي: الاكتئاب وفقدان الشغف يتشابهان في الأعراض ويختلفان في الأسباب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجى السعيدي: الاكتئاب وفقدان الشغف يتشابهان في الأعراض ويختلفان في الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).