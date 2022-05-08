زعمت أن زميلها في الكلية اغتصبها.. شاهد ما حدث لها عندما اشتكت عليه

2022/05/08 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزعم الطالبة مارا لوك أنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميلها في كلية فيزيبل الموسيقية في مدينة ممفيس أكبر مدن ولاية تينيسي الأمريكية في نوفمبر الماضي.

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