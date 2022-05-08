2022/05/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكافاد مصدر محلي بمحافظة كركوك، اليوم الاحد، بخروج العشرات بتظاهرة امام مبنى محافظة كركوك، فيما بين مطالباتهم.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "العشرات من المتدربين في شركة نفط الشمال تظاهروا امام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتعيينهم بالشركة اسوة بالمتدربين بشركات النفط في البصرة وذي قار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة امام مبنى محافظة كركوك.. هذه اهدافها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة امام مبنى محافظة كركوك.. هذه اهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).