سياسي يوجه اتهاماً للحزب الديمقراطي يخص الجيش العراقي والفصائل الايزيدية في سنجار

2022/05/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

أتهم السياسي الإيزيدي، فهد حامد، اليوم الاحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاولة إثارة الفتنة وتهويل الأحداث في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقال حامد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الديمقراطي الكردستاني ومن خلال وسائل الإعلام الخاصة به حاول تهويل الأحداث من آجل مصالحه الخاصة، وقد سعى لتوسيع الاقتتال بين الجيش العراقي والفصائل الإيزيدية".

وأضاف أن "مساعي الحزب الديمقراطي هي بهدف إعادة قوات البيشمركة إلى سنجار وتطبيق اتفاق سنجار، وهذا الأمر مرفوض من أهالي سنجار، الذين يعتبرون وجود تلك القوات غير شرعي إطلاقا".

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