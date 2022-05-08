ابو ريشة يعلق على أزمة المياه ويتحدث عن عصابات

2022/05/08 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

علق رئيس صحوة الانبار، احمد أبو ريشة، اليوم الاحد، على أزمة المياه في العراق وجفاف نهري دجلة والفرات.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "جفاف دجلة والفرات هو نتيجة لجفاف العلاقات مع دول المنبع".

وأضاف، انه "عندما تهيمن العصابات على قرار الدولة وتمنع التواصل مع المحيط وتفرض لونا ولائياً تبعيّا واحداً على علاقاتنا ، فاعلم أننا في طريق الموت عطشاً وتصحّراً".

وتابع، ان "دولة الولاء هي التي قطعت شرايين أرضنا وتتسبب بجفافها".

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