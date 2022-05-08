إسرائيل تقبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية إلعاد

2022/05/08 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل عن إلقاء القبض على منفذي العملية الأخيرة التي شهدتها مدينة إلعاد في يوم إحياء ذكرى تأسيس دولة إسرائيل والذي أودية بحياة 3 أشخاص.

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