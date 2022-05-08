المسجد الأقصى وخطة التهويد - نهى نعيم الطوباسي

2022/05/08 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهى_نعيم_الطوباسي عندما أحرق المسجد الأقصى، على يد متطرف من أصل أسترالي في آب 1969، يروى أن رئيسة وزراء اسرائيل آنذاك غولدا مائير قالت " لم أنم تلك الليلة، واعتقدت أن إسرائيل ستسحق، لكن عندما حلّ الصباح أدركت أن العرب في سبات عميق!"ومن الواضح أن اسرائيل بحكوماتها المتعاقبة، قد أدركت أن العرب مازالوا غارقين في سباتهم، بل إنها أمِنَت جانبهم بعد التطبيع مع بعض دولهم.



فاستفرد الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وصعّد اعتد ......





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