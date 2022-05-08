مصادر المعرفة عند الإنسان ودورها في المجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/08 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر المكونات والعوامل الحضارية مصدر المعرفة عند الإنسان التي تعتبر مجموعة الحقائق التي يتعرف عليها الإنسان بواسطة الحواس التي هي الوسيلة الوحيدة التي تعتبر معرفة الإنسان فهي التي تقدم لنا المعطيات الأولية عن الحقائق والأشياء التي تصبح بدورها لدينا على شكل صور وبهذه الصور يتصرف بواسطتها الفكر الإنساني وبواسطتها يبني حيث تعتبر هذه الأشياء والحقائق عن طريق الأحاسيس التي تدخل عن طريق الحواس فتتحفظ ب ......





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