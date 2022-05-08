ملف التواجد الأجنبي يبرز للواجهة مع استمرار التكتم الحكومي

2022/05/08 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، الاحد، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الغى الاتفاقية مع الصين وذهب للتوقيع مع دول أخرى، فيما أشار الى ان الحكومة لم تقدم أي تقرير بشأن تواجد القوات الأجنبية واعدادها.وقال البلداوي في حوار متلفز اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، ان ” الاتفاقيات […]

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