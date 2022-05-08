2022/05/08 | 11:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات جديدة مع ايران لرفع توريد الغاز إلى العراق ..هذا مااعلنت عنه وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات جديدة مع ايران لرفع توريد الغاز إلى العراق ..هذا مااعلنت عنه وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).