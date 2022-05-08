العراق يدين الحادث الإرهابيّ في سيناء

2022/05/08 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الأحد، الحادث الإرهابي الذي استهدف

إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر.

وذكر بيان للوزارة تابعته وكالة نون ،

ان “الحكومة العراقية تعرب عن إدانتها

واستنكارها ا

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