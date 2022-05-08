2022/05/08 | 11:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضدهـم من قبل بعض الانـظمة والحكومات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تصدر تقريرا حول الانتهاكات بحق المسلمين الشيعة حول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تصدر تقريرا حول الانتهاكات بحق المسلمين الشيعة حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).