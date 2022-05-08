شاهد.. كاميرا تلتقط صراعا حتى الموت بين جراد بحر وأخطبوط في مصيدة

2022/05/08 | 12:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعتقد أن كائنات جراد البحر في موقف سيء خلال سلقها بالماء..انتظر حتى ترى المواقف التي تتعرض لها وهي عالقة في مصيدة خاصة بها.ووضع باحثون في لجنة "فلوريدا للأسماك والحياة البرية" كاميرا داخل أفخاخ جراد البحر، عندما لاحظوا موتها في الأفخاخ، وشاهدوا صراعًا بينها وبين أخطبوط حتى الموت.المزيد لدى مراسلة CNN، جين موس.

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