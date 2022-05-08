وفاة طفل إثر حريق اندلع بمنزله شرقي قضاء بلد

2022/05/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بوفاة طفل إثر حريق اندلع في منزله بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "طفلاً توفي إثر حريق في إحدى المنازل في منطقة شطيطة شرقي قضاء بلد رغم محاولة انقاذه من الكادر الطبي في مستشفى بلد العام".

وأضاف، أن "مركز دفاع مدني بلد اتخذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق".

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