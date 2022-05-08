الاشتباه بحالة إصابة بالحمى النزفية في كربلاء

2022/05/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءافاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بحدوث حالة اشتباه بإصابة بالحمى النزفية في كربلاء.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الكوادر الطبية في كربلاء سجلت حالة اشتباه باصابة بالحمى النزفية وبانتظار نتائج التحليل المختبري".

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