بالوثيقة.. بابل تمنع دخول وخروج المواشي

2022/05/08 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل تمنع دخول وخروج المواشي وتراقب المجازر للوقاية من الحمى النزفيه.

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