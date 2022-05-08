2022/05/08 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

القت القوات الامنية، اليوم الاحد، القبض على باكستاني سرق 100 ألف دولار من تاجر نجفي في كربلاء.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "القوات الامنية القت القبض على باكستاني سرق 100 ألف دولار من تاجر نجفي في محافظة كربلاء".

واضاف ان "المتهم كان يعمل مع رجل الاعمال نجفي، نفذ عملية السرقة واختفى، وبعد جهد شخصي من الرجل المسروق تمكن من التوصل لمكانه وابلاغ القوات الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على باكستاني سرق 100 ألف دولار من تاجر نجفي في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على باكستاني سرق 100 ألف دولار من تاجر نجفي في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).