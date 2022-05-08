من 48 دولة.. اللبنانيون المغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية

2022/05/08 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ آلاف اللبنانيين الذين يعيشون في حوالي 50 دولة التصويت المبكر، الأحد، في الانتخابات البرلمانية المراقبة من كثب في البلاد، وذلك بعد أيام من إجراء تصويت مماثل في 10 دول ذات أغلبية مسلمة.

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