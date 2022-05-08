نزاع عشائري قديم يفتك بمدني ويصيب اخر في ديالى

2022/05/08 | 13:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني، الاحد، بمقتل مدني واصابة اخر في نزاع عشائري قديم شرق ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان”مدنيا قتل واصيب اخر باطلاق نار من قبل اشخاص يقودون مركبة على طريق مندلي- بلدروز(35كم شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” التحقيقات الاولية اشارت الى دوافع الجريمة هي ثار عشائري قديم”، لافتا الى ان “الاجهزة الامنية […]

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