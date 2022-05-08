شطرتها لنصفين.. شاهد كيف أغرقت قنبلة أمريكية جديدة سفينة عملاقة

2022/05/08 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبر سلاح الجو الأمريكي قنبلة تطلق من الجو يمكن أن تكون فعالة أكثر من سلاح الطوربيد في تدمير السفن المعادية.وأظهر مقطع فيديو تدمير القنبلة التي يطلق عليها "كويكسينك" سفينة شحن فارغة وسط البحر.

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