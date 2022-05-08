تواصل فعاليات بطولة آسيا للقوس والسهم في السليمانية

2022/05/08 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار تواصل فعاليات بطولة آسيا بالقوس والسهم للرجال والنساء منافساتها على ملعب نادي السليمانية الرياضي، بمشاركة سبعة عشر منتخباً آسيوياً هي العراق والسعودية وإيران وبنغلاديش والهند وكازاخستان وأوزبكستان والكويت والامارات وقطر وسوريا والأردن وفلسطين والنيبال وباكستان واليمن اضافة الى منتخب السودان الذي شارك في المنافسات ضيفاً، وممثلاً عن قارة أفريقيا، بحسب نظام الاتحاد الآسيوي الذي ينص على ان تكون البطولات مفتوحة للجميع وبالتالي يحق لأي منتخب في العالم المشاركة فيها.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، محمد فياض، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" مسابقات اليوم الأول جاءت لتصنيف اللاعبين، وتضمنت (دبل) 70 متراً للقوس المحدب و(دبل) 50 متراً للقوس المركب، بعدها جرت جولة(1 / 24 ) للقوس المحدب واسفرت عن فوز لاعبنا العراقي علي محيي سلمان على اللاعب الفلسطيني وخسارة اللاعب احمد شاكر أمام اللاعب القطري".واضاف فياض، أن" المسابقات أسفرت عن تأهل اللاعبين محمد جاسم وعلي حمد كاظم مباشرةً للدور(1/8) "، مبيناً أن" المنافسات مستمرة لفئتي الرجال والنساء، ونطمح لتحقيق تنائج ايجابية وإنجاح البطولة ".

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